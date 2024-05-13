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Нетрезвых водителей остановили полицейские на дорогах Псковской области в праздничные выходные

Нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение, выявили дорожные полицейские в Пушкинских Горах, Порхове, Невеле и в ряде других населенных пунктах Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В Пушкинских Горах вечером 9 мая у дома на улице Аэродромной инспекторы ДПС остановили для проверки автомобиль Nissan. Выяснилось, что этой машиной управлял нетрезвый местный житель 1977 года рождения.

В Порхове 10 мая по улице Красноармейской на автомашине Kia следовал 30-летний горожанин, который тоже был в состоянии алкогольного опьянения. Автомобилистов «под градусом» полицейские остановили также в Невеле, Великолукском и Усвятском районах.

А в Себеже 11 мая на улице Шоссейной полицейские остановили ехавшего на мопеде 32-летнего местного жителя. Выяснилось, что он управлял транспортным средством, находясь в нетрезвом виде. Еще двух подвыпивших граждан на мопедах стражи правопорядка выявили в Порхове и Плюссе.

Обстоятельства произошедшего во всех этих случаях выясняются.