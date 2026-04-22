Движение по трассе Санкт-Петербург – Псков ограничат до 15 июня

С 26 апреля по 15 июня ежедневно с 19:00 до 07:00 (МСК) будет вводиться ограничение пропускной способности на участке с 31-го по 54-й километр автомобильной дороги Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь (Ленинградская область, Гатчинский муниципальный округ, между населенными пунктами Дони и Большие Колпаны), сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На данном отрезке участками протяженностью по 3 км будут поочередно перекрываться две из трёх полос движения в каждом направлении. Скорость движения будет ограничена до 40 километров в час. 

Это необходимо для проведения работ по ремонту деформационных швов и установке датчиков автоматических дорожных метеостанций.

