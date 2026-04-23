«АвтоВАЗ» запустил сервис подписки на автомобили Lada за 44 тысячи в месяц

«АвтоВАЗ» запускает сервис подписки на автомобили Lada, первой доступной по подписке моделью стала Lada Vesta за 44 тысячи рублей в месяц, сообщила пресс-служба компании.

«АО "АвтоВАЗ" объявляет о старте программы долгосрочной подписки на автомобили Lada. Сервис, получивший название "Lada Легко", позволяет использовать новый автомобиль на условиях аренды и фиксированного ежемесячного платежа», - говорится в сообщении.

«На первом этапе клиентам предлагается седан Lada Vesta с двигателем объемом 1,6 литра и автоматической трансмиссией в комплектации "Практик". В дальнейшем линейка доступных в сервисе моделей и версий оснащения будет расширена», - уточнили в «АвтоВАЗе».

Там объяснили, что оформление подписки будет проходить полностью онлайн, где пользователь сможет выбирать модель, комплектацию и цвет автомобиля, после чего для него будет рассчитан ежемесячный платеж.

Так, для Lada Vesta в версии «Практик» платеж составляет 43 990 рублей в месяц, но для первых клиентов, оформивших заявку с 23 по 30 апреля, он будет равен 39 990 рублям. Также при оформлении договора вносится возвратный депозит в размере трех ежемесячных платежей, который подлежит возврату по окончании срока действия подписки. Сам процесс оформления занимает до двух недель, отметили в компании.

«В стоимость подписки уже включены полисы ОСАГО и каско, техническое обслуживание (ТО-1 и ТО-2), помощь на дорогах, а также сезонная замена шин и их хранение в официальном дилерском центре. Допускается передача управления еще двум любым водителям», - заверили в пресс-службе.

В сервисе предусмотрен годовой лимит пробега в 30 тысяч километров, а по истечении 12 месяцев автомобиль должен быть возвращен без конструктивных изменений, с учетом естественного эксплуатационного износа. В компании подчеркивают, что на данный момент полный выкуп автомобиля по окончании срока подписки не предусмотрен программой, пишет РИА Новости.

«Программа "Lada Легко" рассчитана на физических лиц и оформляется сроком на один год. В ближайшей перспективе планируется адаптировать условия и для корпоративных клиентов, включая водителей такси», - уточнили в «АвтоВАЗе».
