«Рено» врезался в «Ниссан» при повороте на перекрестке в Пскове. ВИДЕО

Момент столкновения двух автомашин на перекрестке улиц Коммунальной и Рокоссовского в Пскове попал на видео. Видеокамера Pskovline зафиксировала столкновение 22 апреля в 13.07.

Фото: телеграм-канал Псков. За рулём

Дорожно-транспортное происшествие произошло при движении с улицы Коммунальной налево на Рокоссовского в сторону Рижского проспекта. При выполнении маневра пешеходы начали движение через переход по Рокоссовского. Водитель «Ниссана» замедлил движение, а следующий за ним водитель «Рено» не успел остановиться.

Около 14.00, после приезда сотрудников полиции участники освободили перекресток и еще около получаса простояли на улице Рокоссовского, оформляя документы.