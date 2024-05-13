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Пенсионер в очередной раз сел нетрезвым за руль и попался полицейским в Плюссе

Нетрезвого водителя, который ранее уже подвергался административному наказанию за пьяное управление транспортом, остановили в Плюссе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Ночью 20 мая у дома по улице Ленина в поселке Плюсса дорожные полицейские остановили для проверки автомобиль ВАЗ-21214. Выяснилось, что им управлял житель Плюсского района 1959 года рождения. Он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Грубое нарушение ПДД пенсионер допустил уже не первый раз, отметили в ведомстве. Обстоятельства произошедшего выясняются.