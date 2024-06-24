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Нетрезвых водителей остановили полицейские в Псковской области

Нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение, остановили в Пскове, Опочке и Себежском районах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В Пскове ночью 23 июня на улице Юбилейной дорожные полицейские остановили для проверки автомашину BMW. Выяснилось, что иномаркой управлял 35-летний житель Палкинского района, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

В поселке Идрица Себежского района вечером 21 июня по улице Чайкиной на автомашине Ford следовал нетрезвый местный житель 1999 года рождения.

А в городе Опочке 21 июня на улице Красных Командиров полицейские остановили для проверки Chevrolet. За рулем этой иномарки находился житель Опочецкого района 1979 года рождения. Как оказалось, и он был «под градусом».

Все обстоятельства произошедшего выясняются.