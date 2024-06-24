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Житель Кемеровской области попался на нетрезвой езде по псковским дорогам

Нетрезвого водителя, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение, остановили в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В Пскове утром 4 июля у дома по улице Кузнецкой инспекторы ДПС Госавтоинспекции остановили для проверки автомашину Ford. Выяснилось, что этой иномаркой управлял находившийся «под градусом» житель Кемеровской области 1991 года рождения.

Все обстоятельства произошедшего сейчас выясняются.