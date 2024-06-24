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Автомобиль BMW провалился под асфальт на улице Максима Горького в Пскове

Автомобиль BMW провалился под асфальт на улице Максима Горького в Пскове 22 августа. Об этом сообщила владелица автомобиля в сообществе «Жесть по-псковски» в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Елена Волкова / «Жесть-по псковски»

«Вчера около 18:00 при выполнении поворота с улицы Максима Горького к зданию детского центра в месте проведения дорожных работ, которые не прекращаются уже 2 года, под колесом моей машины провалился край асфальтового покрытия (предполагаю, что временного)», - рассказала женщина.

Машина наклонилась и, сев на днище, повисла над 3-метровой канавой. «Я, находясь одна в машине, испытала дикий ужас. Перелезла на заднее сиденье и только оттуда смогла покинуть автомобиль», - поделилась водитель BMW.

Машину помогли достать прохожие.

Ранее уборочная машина провалилась под свежий асфальт на улице Яна Фабрициуса в Пскове.