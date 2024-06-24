Фотофакт: Люк провалился на улице Гагарина в Пскове

Реверсивное движение организовано на федеральной трассе А-122 в Псковской области

Въезды во дворы и часть тротуара на улице Шестака в Пскове перекроют до октября

Движение транспорта на участке Красноармейской набережной ограничат в Пскове с 11 марта

Проезд в центре Пскова закроют для транспорта до 31 октября

В центре Пскова закроют для транспорта проезд более чем на два месяца

В псковском микрорайоне Шабаны до 1 ноября частично перекроют улицу Полковую

Движение прекратят на нескольких улицах в Пскове до 15 ноября