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АвтоМир / Происшествия

Дерзкий проезд на красный сигнал светофора на одном из крупных перекрестков в Пскове попал на видео

13.10.2024 11:52|ПсковКомментариев: 2

Дерзкий проезд на красный сигнал светофора на одном из центральных перекрестков в Пскове попал на видео. Нарушение зафиксировала камера Pskovline на перекрестке Рижского проспекта и улицы Максима Горького 11 октября в 01.35.

Серый или серебристый автомобиль буквально пролетает по улице Горького в прямом направлении от улицы Конной в сторону улицы Пароменской. Видно, что это происходит уже после переключения сигналов светофора, для транспорта на Горького горит запрещающий сигнал.

Свидетелем инцидента стал водитель, который ожидал разрешающего сигнала светофора на Рижском проспекте. «Хорошо, что не сразу тронулся, как зелëный загорелся. Пролетел какой-то серебристый седан на бешеной скорости прямо передо мной по Горького со стороны Конной в сторону Коммунальной. Он даже подлетел в воздухе на перекрёстке от скорости. Тронулся бы я на секунду раньше, не писал бы уже сейчас, да и вообще никогда уже», - рассказал очевидец.

Добавим, на улице Горького запрещено движение в прямом направлении через перекресток с Рижским проспектом в сторону Коммунальной.

Источник: Псковская Лента Новостей
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