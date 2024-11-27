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Один человек погиб в ДТП на псковский дорогах на прошлой неделе

1 307 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения пресекли сотрудники Госавтоинспекции в Псковской области за период с 6 по 12 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Выявлено 27 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе за повторное управление в состоянии опьянения задержано 8 водителей.

За данный период на территории области зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 1 человек погиб, 8 человек получили травмы различной степени тяжести.

«Обращаем внимание водителей на необходимость обязательного соблюдения безопасного скоростного режима в сложных погодных условиях. Необходимо воздержаться от резких перестроений и совершения других маневров, не убедившись в их безопасности. Уважаемые участники дорожного движения, помните, что невнимание, чрезмерная самоуверенность, игнорирование требований ПДД и пренебрежение к окружающим зачастую приводит к трагическим последствиям!» - напомнили в Госавтоинспекции.