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Псковский фельдшер сломала позвоночник в ДТП

Водитель автомобиля скорой помощи и фельдшер пострадали во время дорожно-транспортного происшествия в Псковской области. Во время следования на вызов автомобиль скорой помощи попал в ДТП, на повороте автодороги его ударило прицепом лесовоза. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Государственной инспекции труда в Псковской области.

Извещение о несчастном случае в Псковской станции скорой медицинской помощи поступило в инспекцию в конце декабря.

В результате дорожного происшествия 66-летнеий водитель скорой отделался легкой травмой, у него ушиб шейного отдела позвоночника, а фельдшер, женщина 1970 года рождения, получила перелом позвонка.

Обстоятельства и последствия несчастного случая уточняются.