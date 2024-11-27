Фура горела в деревне Гверздонь Псковского района

В Великих Луках до лета продлили прекращение движения по мосту через реку Лазавица

Ремонтные работы на улице Максима Горького в Пскове хотят завершить зимой

Движение на участке улицы Белинского в Пскове ограничат до 21 февраля

Движение ограничат на улице Некрасова в Пскове до 22 февраля