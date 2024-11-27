Фура горела в деревне Гверздонь Псковского района

Возгорание в грузовике ликвидировали в деревне Гверздонь Псковского района на улице Центральной 11 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
Фото здесь и далее: ГУ МЧС России по Псковской области
Специалистами пожарно-спасательных подразделений оперативно ликвидирован очаг возгорания в подкапотном пространстве. Пострадавших нет.
К тушению привлекались 7 человек и 2 единицы техники.
Предварительно, причиной пожара стал аварийный режим работы автономной печи.