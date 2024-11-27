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Стало известно о новой схеме мошенничества с QR-кодами для аренды самокатов

Мошенники активно используют поддельные QR-коды для аренды самокатов и велосипедов, чтобы заполучить доступ к персональным данным граждан, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

«Сообщается о росте активности киберпреступников, получающих доступ к персональным и финансовым данным граждан, используя поддельные QR-коды для аренды самокатов и велосипедов», - говорится в сообщении.

Аренда транспорта как предлог для квишинга фиксировалась и ранее, но с началом сезона мошенники ожидаемо повысят свою активность, пишет РИА Новости.