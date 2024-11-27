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Житель Великих Лук сдал воду вместо анализов и теперь ему грозит срок

Житель Великих Лук разъезжал по городу в нетрезвом виде, теперь ему грозить реальный срок, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города.

Ранее мужчина попался за рулем в нетрезвом виде в 2022 году. Тогда ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок 1 год 7 месяцев.

Мужчина водительское удостоверение не сдал, в связи с чем срок лишения специального права и течение срока давности исполнения постановления о назначении административного наказания были прерваны.

Однако это не остановило великолучанина от повторного управления авто в нетрезвом виде. В вечернее время 24 декабря 2024 его вновь остановили сотрудники Госавтоинспекции.

У водителя были выявлены признаки опьянения, в связи с чем ему было предложено пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения в стационаре медицинского учреждения. При освидетельствовании водитель сдал наркологам вместо своих анализов воду, тем самым сфальсифицировал пробы биологического объекта. Санкция статьи, по которой возбуждено уголовное дело. предусматривает до 3 лет лишения свободы.