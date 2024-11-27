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В Порховском районе мужчину подозревают в покушении на дачу взятки сотруднику ДПС

В Порховском районе мужчину подозревают в покушении на дачу мелкой взятки сотруднику ДПС, возбуждено уголовное дело, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

По версии следствия, днем 2 марта подозреваемый был остановлен инспектором дорожно-патрульной службы ОМВД России по Порховскому району на участке местности в деревне Боровичи Порховского района, управляя легковым автомобилем, будучи непристегнутым ремнем безопасности. В ходе разбирательства по делу об административном правонарушении он пытался дать полицейскому взятку за непривлечение к ответственности, однако сотрудник принять деньги отказался, доложил руководству и вызвал следственно-оперативную группу.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.