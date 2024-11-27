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Четыре автомобиля подожгли на улице Труда в Пскове

Возгорание четырех автомобилей произошло на улице Труда в Пскове 6 апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: ГУ МЧС РФ по Псковской области

Выгорели по всей площади легковые автомобили Mercedes-Benz GLC-300 2017 года выпуска и Genesis G80 2022 года выпуска. В автомобиле Hyundai Creta 2018 года выпуска повреждена правая сторона и салон. В Toyota RAV4 2013 года выпуска огонь повредил правую заднюю дверь, крыло, боковое зеркало.

Предположительной причиной стал поджог.