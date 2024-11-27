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Великолучанину грозит срок за покупку поддельных водительских прав

Великолучанину грозит срок за покупку поддельного водительского удостоверения, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Великих Лук.

Установлено, что в декабре 2023 года 41-летний местный житель хотел управлять транспортными средствами, но не имел желания проходить обучение в автошколе. Он решил приобрести водительское удостоверение, однако в феврале его остановили сотрудники Госавтоинспекции для проверки документов, в ходе которой было установлено, что водительское удостоверение является поддельным.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Санкция части 3 статьи 327 УК РФ предусматривает альтернативные виды наказаний, в том числе и лишение свободы на срок до 1-го года.