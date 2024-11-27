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Пскович не смог поставить на учет автомобиль из-за долгов бывшего владельца

Житель Пскова купил подержанный автомобиль, но в Госавтоинспекции отказались ставить машину на учёт из-за неоплаченных долгов предыдущего владельца. Мужчина обратился в суд, требуя взыскать с продавца уплаченные за авто деньги, сообщили Псковской Ленте Новостей в УФССП России по Псковской области.

Фото: УФССП по Псковской области

Исполнительный документ поступил в отделение судебных приставов Пскова №1. Сотрудник ведомства сделал запрос в Госавтоинспекцию и выяснил, что у должника имеется во владении автотранспортное средство. Выехав по адресу, судебный пристав-исполнитель обнаружил автомобиль на парковке и сразу же составил акт описи и ареста.

«Теперь у должника есть выбор: погасить задолженность в размере 265 тысяч рублей или лишиться транспортного средства, которое может быть реализовано в счёт уплаты долга. Подобные ситуации – не редкость, – поясняют сотрудники службы судебных приставов. – Покупателям стоит проверять авто не только на угон и ДТП, но и на наличие исполнительных производств у продавцов».