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На пытавшегося скрыться от полиции в Пскове водителя завели уголовное дело

В Пскове задержан мужчина, применивший насилие в отношении сотрудника дорожно-патрульной службы, сообщили Псковской Ленте Новостей в СУ СК РФ по Псковской области.

Видео: СУ СК РФ по Псковской области

Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области возбудили уголовное дело в отношении 36-летнего местного жителя. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

По версии следствия, вечером 11 мая подозреваемый двигался на своем автомобиле по улицам города Пскова в состоянии алкогольного опьянения и, заметив преследование автомобилем ДПС, свернул на автомойку самообслуживания, после чего, с целью скрыть факт управления автомобилем в состоянии опьянения, покинул водительское сидение, и, не желая проходить освидетельствование и быть привлеченным к административной ответственности, применил насилие в отношении старшего инспектора ДПС УМВД России по городу Пскову, причинив сотруднику полиции телесные повреждения в области конечностей.

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В настоящее время мужчина задержан в процессуальном порядке, в его жилище проведен обыск, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств, допрашиваются свидетели, назначены необходимые судебные экспертизы.