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Из-за психического расстройства псковича лишат водительских прав

В ходе проверки установлено, что житель города Пскова состоит на диспансерном учете врача-нарколога с диагнозом «Психическое и поведенческое расстройство, вызванное употреблением алкоголя. Синдром зависимости». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Пскова, в связи с этим мужчину лишат водительских прав.

Постановлением правительства Российской Федерации от 29.12.2014 №1604 определен перечень медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами. В силу положений федерального закона от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» возникновение права на управление транспортным средством напрямую поставлено в зависимость от состояния здоровья водителя.

«Владение правом управления транспортными средствами гражданином с алкоголизмом создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью неопределенному кругу лиц. В целях устранения нарушений закона прокурором города в суд направлено исковое заявление о прекращении действия права на управление транспортными средствами в отношении местного жителя», - рассказали в прокуратуре.

Требования прокурора удовлетворены.