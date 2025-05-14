АвтоМир / Происшествия

Приставы вынудили псковича оплатить долг за ДТП после изъятия телефона

Судебным приставам удалось побудь должника оплатить долг в размере 472 тысячи рублей за дорожно-транспортное происшествие посредством изъятия мобильного телефона, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

В Гатчинском районе Ленинградской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием жителя Пскова. 56-летний мужчина не справился с управлением и совершил столкновение с легковым автомобилем, за рулём которого находилась женщина.

Исполнительный документ о взыскании 472 тысяч рублей с псковича поступил на исполнение в отделение судебных приставов города Пскова №2.

Должник получил уведомление о возбуждении исполнительного производства. Ему сообщили о возможных мерах, если он не погасит долг. Однако он не собирался платить вовремя.

Во время личного приёма у должника нашли телефон. Сотрудник ведомства оперативно составил акт описи и ареста имущества. Затем судебный пристав-исполнитель изъял телефон.

Пскович понял, что не сможет обойтись без телефона, и в тот же день нашёл деньги на оплату долга. Но, поскольку он не погасил задолженность в установленный срок, сотрудник ведомства вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 31 тысячи рублей.

На основании подтверждающих данный факт документов судебный пристав-исполнитель окончил исполнительное производство.