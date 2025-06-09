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180 часов обязательных работ назначили мужчине за повторное нетрезвое вождение в Пыталовском районе

Прокуратура Пыталовского района поддержала государственное обвинение в отношении местного жителя, 1996 года рождения, обвиняемого в совершении преступления по части 1 статьи 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения). Об этом сообщили в прокуратуре Псковской области.

На основании постановления мирового судьи судебного участка №17 Пыталовского района мужчину признали виновным в совершении административного правонарушения по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ. Ему назначили наказание в виде административного ареста сроком 11 суток, которое он отбыл 28 апреля 2024 года.

Вместе с тем 02 марта 2025 года он вновь был пойман в состоянии алкогольного опьянения при управлении автомобилем на территории города Пыталово.

Приговором суда его признали виновным в совершении преступления по части 1 статьи 264.1 УК РФ. Ему назначили наказание в виде 180 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок два года. Автомобиль конфискован в доход государства.