АвтоМир / Происшествия

Псковича лишили свободы за нетрезвое вождение

1 год 6 месяцев проведет пскович в исправительной колонии за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения (часть 2 статьи 264.1 УК РФ), сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Пскова.

Установлено, что 14 января 2024 года подсудимый, находясь в состоянии опьянения и имея судимость по статье 264.1 УК РФ, управлял автомобилем марки ЗАЗ Chance. По пути следования у дома №14 по Гаражному проезду подсудимого остановили сотрудники Госавтоинспекции, которые при помощи анализатора паров этанола установили состояние алкогольного опьянения.

В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном, что суд учел в качестве смягчающего наказание обстоятельства.

Суд признал мужчину виновным в совершении указанного преступления, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 5 лет.