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Почти 30 нетрезвых водителей выявили в Псковской области за неделю

За период с 7 по 13 июля сотрудники Госавтоинспекции выявили 28 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе за повторное управление в состоянии опьянения задержано три водителя, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области.

На прошлой неделе сотрудники УМВД пресекли 1144 административных правонарушения в области безопасности дорожного движения.

За данный период на территории области зарегистрировано 16 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых гибель людей не допущена, 19 человек получили травмы различной степени тяжести.