Фура сгорела на трассе Р-23 «Псков». ВИДЕО

Пешеходную зону перекроют на улице Комсомольской в Великих Луках

Участок улицы Ленина в Пскове закроют для транспорта до конца лета

Одностороннее движение введут на улице Некрасова в Пскове до 15 сентября

Полосу движения перекроют на участке улицы Гражданская в Пскове до 1 августа