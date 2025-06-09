Прокуратура проводит проверку по факту столкновения автобуса с поездом в Ленобласти

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту происшествия на железнодорожном переезде в Ленинградской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.
Фотографии: Северо-Западная транспортная прокуратура
По предварительным данным, 4 августа на регулируемом переезде станции Инема произошло столкновение автобуса с туристами с грузовым железнодорожным составом.
На место происшествия выехал Волховстроевский транспортный прокурор Павел Ивойлов.
Обстоятельства устанавливаются.
Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта и соблюдения прав пассажиров.
Как сообщалось ранее, в результате ДТП схода подвижного состава нет. По предварительной информации, пострадало 12 пассажиров автобуса, двое из них смертельно. Локомотивная бригада поезда за медицинской помощью не обращались.