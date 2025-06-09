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СК назвал причину ДТП с участием поезда и автобуса в Ленобласти

Причиной столкновения поезда и автобуса в Ленобласти, предварительно, стал выезд водителя автобуса на железную дорогу на запрещающий сигнал, сообщается в Telegram-канале западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Фотографии: Северо-Западная транспортная прокуратура

Как ранее сообщала пресс-служба регионального главка МВД РФ, в понедельник в 6.21 мск на перегоне Олонец - Лодейное Поле на 254-м километре по Мурманскому шоссе столкнулись поезд и автобус с туристами, следовавшими в монастырь Александра Свирского. По уточненным данным полиции, в результате аварии один человек погиб, пострадали не менее 12 человек. Позднее ведомство сообщило, что возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

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«Следствием установлено, что утром 4 августа 2025 года на железнодорожном переезде перегона Олонец - Лодейное Поле вблизи станции Инема в Ленинградской области произошло столкновение пассажирского автобуса и грузового поезда. По предварительной информации, водитель пассажирского автобуса проигнорировал запрещающий сигнал светофора и выехал на железнодорожный переезд непосредственно перед движущимся грузовым поездом», - приводит сообщение РИА Новости.

Отмечается, что следственным отделом на транспорте возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.