←   ПЛН
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ещё Происшествия 09.06.2025 10:530 Виновнику смертельного ДТП в пустошкинской деревне Алоль назначили принудительные работы 04.08.2025 10:490 СК назвал причину ДТП с участием поезда и автобуса в Ленобласти 04.08.2025 10:240 18 человек получили травмы в ДТП в Псковской области за неделю 04.08.2025 09:100 Прокуратура проводит проверку по факту столкновения автобуса с поездом в Ленобласти 04.08.2025 08:200 Два человека погибли при столкновении автобуса с поездом в Ленобласти 03.08.2025 18:260 Infiniti «догнал» Audi у пешеходного перехода в Пскове
 
 
 
 
 
АвтоМир / Происшествия

СК назвал причину ДТП с участием поезда и автобуса в Ленобласти

04.08.2025 10:49|ПсковКомментариев: 0

Причиной столкновения поезда и автобуса в Ленобласти, предварительно, стал выезд водителя автобуса на железную дорогу на запрещающий сигнал, сообщается в Telegram-канале западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Фотографии: Северо-Западная транспортная прокуратура

Как ранее сообщала пресс-служба регионального главка МВД РФ, в понедельник в 6.21 мск на перегоне Олонец - Лодейное Поле на 254-м километре по Мурманскому шоссе столкнулись поезд и автобус с туристами, следовавшими в монастырь Александра Свирского. По уточненным данным полиции, в результате аварии один человек погиб, пострадали не менее 12 человек. Позднее ведомство сообщило, что возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

«Следствием установлено, что утром 4 августа 2025 года на железнодорожном переезде перегона Олонец - Лодейное Поле вблизи станции Инема в Ленинградской области произошло столкновение пассажирского автобуса и грузового поезда. По предварительной информации, водитель пассажирского автобуса проигнорировал запрещающий сигнал светофора и выехал на железнодорожный переезд непосредственно перед движущимся грузовым поездом», - приводит сообщение РИА Новости.

Отмечается, что следственным отделом на транспорте возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Какой из железнодорожных переездов в Пскове и окрестностях находится в наихудшем состоянии?
В опросе приняло участие 4361 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
04.08.2025, 11:030 Акцию «0% алкоголя» провели новосокольнические полицейские 04.08.2025, 10:490 СК назвал причину ДТП с участием поезда и автобуса в Ленобласти 04.08.2025, 10:240 18 человек получили травмы в ДТП в Псковской области за неделю 04.08.2025, 09:100 Прокуратура проводит проверку по факту столкновения автобуса с поездом в Ленобласти
04.08.2025, 08:200 Два человека погибли при столкновении автобуса с поездом в Ленобласти 04.08.2025, 08:000 Движение на улицах Стахановской и Гражданской в Пскове ограничат до 8 августа 03.08.2025, 23:580 На трассе Псков - Остров водитель автобуса совершил небезопасный манёвр 03.08.2025, 21:150 Скорость на участке трассы Р-23 «Псков» ограничат 4 августа для скоса травы
03.08.2025, 18:260 Infiniti «догнал» Audi у пешеходного перехода в Пскове 02.08.2025, 21:220 Два автомобиля столкнулись на перекрестке улиц Максима Горького и Пароменской в Пскове 02.08.2025, 17:210 Участники автопробега собрали «паровозик» на Рижском проспекте в Пскове. ВИДЕО 02.08.2025, 14:170 Два автомобиля столкнулись на выезде из Пскова
01.08.2025, 20:202 Помогут ли отечественному автопрому новые налоги на импортные машины, ответил эксперт 01.08.2025, 20:100 Фотофакт: Асфальт укладывают под дождём в Пскове 01.08.2025, 17:150 «На пятой передаче»: Цифровая водительская справка, уголовное дело Елены Трошковой. ВИДЕО 01.08.2025, 17:070 Появились фото с места наезда Kia на стену БКЗ в Пскове
01.08.2025, 16:450 Массовые проверки водителей пройдут в Пскове 2 августа 01.08.2025, 16:360 Движение по нескольким улицам Пскова ограничат из-за дорожных работ 01.08.2025, 16:180 Комплекс «Дозор М3» зафиксировал нарушения парковки на зеленой зоне в Пскове 01.08.2025, 16:091 Водитель Kia влетел в здание БКЗ в Пскове
01.08.2025, 12:340 Начинается видеотрансляция программы «На пятой передаче»: Цифровая водительская справка, уголовное дело Елены Трошковой 01.08.2025, 11:110 Движение затруднено на улице Чудской в Пскове из-за ремонта 01.08.2025, 10:540 Volkswagen и «буханка» столкнулись на перекрестке улиц Советской и Некрасова в Пскове 31.07.2025, 18:180 Сколько стоит ездить на новом кроссовере? Меньше, чем вы думаете
31.07.2025, 17:590 Ограничение скорости будет действовать на участке трассы Р-23 «Псков» 1 августа 31.07.2025, 16:290 Экс-полицейский попал под суд в Дедовичах за освобождение впоследствии погибшего нарушителя  31.07.2025, 14:010 Асфальт уложили на расширенном перекрестке улиц Инженерной и Индустриальной в Пскове 31.07.2025, 12:040 Форма медзаключения для водителей изменится с 1 марта 2027 года
31.07.2025, 10:350 В Пыталовском районе отремонтировали мост через реку Лада 31.07.2025, 10:180 Автомобиль Volkswagen горел на улице Дружбы в Великих Луках 30.07.2025, 16:300 Ограничение скорости будет действовать на участке трассы Р-23 «Псков» 31 июля 30.07.2025, 16:011 Москвич выплатил компенсацию за ДТП после изъятия смартфона псковскими приставами
30.07.2025, 15:410 На трассе А-122 в Псковской области ограничат движение из-за ремонта моста через реку Насву 30.07.2025, 14:580 Виновнику смертельного ДТП в пустошкинской деревне Алоль ужесточили наказание 30.07.2025, 14:160 Два автомобиля столкнулись на Октябрьской площади в Пскове 29.07.2025, 18:220 Стали известны подробности инцидента со сгоревшим грузовиком на трассе Р-23 «Псков»
29.07.2025, 16:560 Ограничение скорости будет действовать на участке трассы Р-23 «Псков» 30 июля 29.07.2025, 16:100 Дорожное покрытие обновляют во дворе дома на Октябрьском проспекте в Великих Луках 29.07.2025, 14:430 Устроивший опасный дрифт в Петербурге пскович предстанет перед судом 29.07.2025, 13:240 Водитель Lada Granta устроил ДТП на «кольце» улицы Кузбасской дивизии. ВИДЕО
29.07.2025, 11:090 Фура сгорела на трассе Р-23 «Псков». ВИДЕО 29.07.2025, 11:050 Около 80% водителей ведут мысленные диалоги с другими участниками движения 29.07.2025, 07:400 Круговой перекрёсток улиц Инженерной и Индустриальной планируют открыть 3 августа 29.07.2025, 07:200 Нижний слой асфальта укладывают на улице Максима Горького в Пскове
28.07.2025, 23:050 Мотоциклист опрокинулся на дороге в Печорском районе 28.07.2025, 21:590 Три человека пострадали в ДТП на дороге Псков-Гдов 28.07.2025, 21:100 Пенсионер погиб в ДТП после столкновения со спецтехникой в Великолукском районе 28.07.2025, 20:000 1335 правонарушений пресекли сотрудники Госавтоинспекции в Псковской области за неделю
28.07.2025, 17:500 Псковичка «под градусом» попала в ДТП 28.07.2025, 17:330 «ГорДозор»: СИМы - пойдет ли Псков по пути прогресса? ВИДЕО 28.07.2025, 16:280 После движения по тротуару и ДТП в Пскове на водителя электросамоката могут завести уголовное дело 28.07.2025, 16:050 Ограничение скорости будет действовать на участке трассы Р-23 «Псков»
28.07.2025, 14:550 Начало движения с обочины привело к ДТП на трассе Санкт-Петербург – Псков 28.07.2025, 12:580 Пассажир «Форда» пострадал в столкновении с лосем в Псковской области. ФОТО 28.07.2025, 09:160 Цена ОСАГО оказалась выше средней по стране в 16 регионах России 28.07.2025, 08:200 Движение на улице Гражданской в Пскове ограничат из-за дорожных работ
27.07.2025, 17:410 ДТП произошло на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Некрасова в Пскове 27.07.2025, 16:000 На дороге «Великий Новгород — Псков» эвакуатор сбил ребёнка 27.07.2025, 09:370 Эксперты: ситуация с ценами на бензин на российских заправках спокойная 26.07.2025, 19:000 В ДТП под Гдовом пострадала женщина
26.07.2025, 16:180 Два автомобиля столкнулись на въезде в Гдов. ВИДЕО 26.07.2025, 13:400 Новые правила дорожного движения вступили в силу сегодня 25.07.2025, 21:020 В деревне Сутоки ведутся активные работы по капитальному ремонту дороги 25.07.2025, 20:001 На тест-драйв CHERY Tiggo 7 Pro Max приглашают псковичей
25.07.2025, 17:130 В псковском микрорайоне Шабаны идёт капитальный ремонт улично-дорожной сети 25.07.2025, 15:520 Полосу движения перекроют на участке улицы Гражданская в Пскове до 1 августа 25.07.2025, 14:380 В Пскове предложили установить светофор и «лежачих полицейских» на переходе у дома по Кузбасской дивизии 25.07.2025, 13:200 Еще один комплекс фотовидеофиксации установят в центре Пскова
25.07.2025, 11:140 Введение одностороннего движения на участке улицы Свердлова в Пскове отложено до середины августа 25.07.2025, 10:200 Hyundai столкнулся с самокатом на улице Советской в Пскове 24.07.2025, 16:380 Ограничение скорости будет действовать на двух участках трассы Р-23 «Псков» 23 июля 24.07.2025, 14:030 Lada Granta и Volvo столкнулись на перекрестке улицы Некрасова и Октябрьского проспекта
24.07.2025, 13:340 Цена Аи-95 на бирже приблизилась к рекордному значению 24.07.2025, 10:400 Столкновение произошло в Пскове на Рижском проспекте из-за проезда на запрещающий сигнал светофора 23.07.2025, 20:540 Участок дороги Изборск – Палкино – Остров перекроют в Палкинском муниципальном округе 26 июля 23.07.2025, 20:090 Mercedes столкнулся с трактором в Кунье
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.