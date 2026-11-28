Первые два дня действия новой схемы движения на улице Поземского в Пскове Госавтоинспекция работала только на предупреждение водителей, двигавшихся по встречной полосе. Об этом рассказал начальник отдела Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт в программе «На пятой передаче» в эфире ПЛН FM.

«Задолго до начала производства работ по реконструкции данного участка улицы Леона Поземского, на уровне проектирования данного участка дороги мы долго обсуждали возможности, каким образом это можно было сделать. Была проведена безусловно колоссальная работа между проектировщиками, управлением городского хозяйства, администрацией города Пскова чтобы прийти к единому мнению. У каждого было своё видение как максимально разгрузить данное пересечение», - сообщил Владимир Папорт.

Он отметил, что новая схема движения разгрузила улицу Леона Поземского. Однако не исключается возможность дальнейшей корректировки.

«Сейчас мы мониторим само пересечение. Есть некоторые нюансы работы самого светофорного объекта по времени и направлениям. Есть момент, когда собирается очередь при движении от улицы Шоссейной на улицу Алмазную. Технически поработаем со светофорным объектом по времени работы циклов. Думаю, что дальше будет ещё только лучше», - сказал Владимир Папорт.

«Первые два дня практически на постоянной основе там работал экипаж и всё-таки отсекал [нарушителей]. Инспектора работали именно на предупреждение водителей совершения административных правонарушений. Это в первые два дня. Сейчас участники дорожного движения восприняли эту схему», - сообщил руководитель городского отдела Госавтоинспекции.

Владимир Папорт также добавил, что новая дорожная разметка на участке дороги также исключит возможность пересечения двойной сплошной линии и выезда на полосу встречного движения.

С 14 ноября в Пскове поменялась схема транспортного движения в створе улиц Леона Поземского, Алмазной и Шоссейной. На участках трех улиц введено одностороннее движение. Водители, которые едут по привычкам и не смотрят на дорожные знаки, оказываются на встречной полосе.