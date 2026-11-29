Работа по уборке дорог с припаркованными на них автомобилями уже налажена. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщил директор ООО «СитиИнвестГрупп» Павел Талебин.

«Ранее уже были установлены знаки. Дороги будут убираться по дням недели. Водители нормально к этому относятся. Работа с Госавтоинспекцией налажена», – сообщил Павел Талебин.

ООО «СитиИнвестГрупп» призывает жителей города Пскова давать обратную связь для быстрого реагирования и устранения недостатков на улично-дорожной сети города. Свои замечания и предложения можно оставлять в группе.

Организация отвечает за содержание следующих районов: