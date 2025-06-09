АвтоМир / Происшествия

Трех повторно севших пьяными за руль водителей выявили в Псковской области

В ряде городов и районов Псковской области дорожная полиция установила нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение, сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД России по Псковской области.

В Пскове вечером 7 августа на улице Советская инспекторы ДПС Госавтоинспекции остановили для проверки Ford Focus. Выяснилось, что автомобилем управлял пскович 1990 года рождения, находившийся в нетрезвом состоянии.

А 10 августа нетрезвых водителей выявили дорожные полицейские на территории Великих Лук и города Дно. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

В настоящее время за управление транспортным средством в состоянии опьянения, невыполнение водителем законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения предусматривается административный штраф в размере 45 тысяч рублей, а также лишение права управления на срок до 2 лет. А за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования предусмотрено максимальное наказание – лишение свободы сроком до 2 лет.