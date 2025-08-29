АвтоМир / Происшествия

Сбитый на улице Розы Люксембург в Пскове ребенок находится в состоянии средней тяжести

Ребенок, сбитый на улице Розы Люксембург в Пскове 1 сентября, находится в состоянии средней тяжести в лечебном учреждении, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе министерства здравоохранения Псковской области.

По информации ПЛН, ребенок находится в отоларингологическом отделении. У мальчика поврежден нос.

Ранее сообщалось, что, по предварительной информации, 1 сентября около 16:50 у дома №27 по улице Розы Люксембург водитель мопеда Kugoo, мальчик 2018 года рождения, двигаясь по тротуару, не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем Chevrolet Niva под управлением мужчины 1963 года рождения.