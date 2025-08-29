АвтоМир / Происшествия

Страх перед ограничениями заставил водителя из Дедовичей выплатить ущерб за аварию

В Дедовичском районе вынесли решение по делу о возмещении ущерба после дорожной аварии, сообщили Псковской Ленте Новостей в УФССП по Псковской области.

Дедовический районный суд обязал 57-летнего жителя Дедович выплатить страховой компании «Югория» сумму, потраченную на покрытие последствий ДТП.



Исполнительный документ о взыскании материального ущерба поступил в отделение судебных приставов Дновского и Дедовичского районов. Должника уведомили о возбуждении исполнительного производства и разъяснили ему негативные последствия игнорирования решения суда.

Гражданин серьезно отнесся к перспективе быть подвергнутым мерам принудительного взыскания, не желая быть ограниченным в правах, он внес всю сумму задолженности на депозитный счет подразделения ведомства.

Судебный пристав-исполнитель распределил денежные средства и окончил исполнительное производство фактическим исполнением.