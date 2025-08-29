АвтоМир / Происшествия

Суд отказал псковичу в обжаловании штрафа за парковку на зеленой зоне

Псковский городской суд отказал мужчине в удовлетворении жалобы по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 2.9 закона «Об административных правонарушениях на территории Псковской области», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов региона.

Указанным постановлением мужчину привлекли к ответственности за стоянку автомобиля в жилой зоне на озелененной территории у дома №52 по улице Новоселов, с назначением административного штрафа в размере 2 000 рублей.

Правонарушение было зафиксировано работающим в автоматическом режиме специальным техническим средством «Дозор-М3».

В жалобе гражданин ссылался на данные сервиса «Яндекс.Карты», где место стоянки его автомобиля обозначено парковкой, а также на отсутствие травянистой растительности и на использование данной площадки для временной стоянки транспортных средств.

Изучив топографический план дворовой территории, материалы спутниковой фотосъемки, карты градостроительного зонирования и функциональных зон города Пскова, осмотрев место стоянки автомобиля заявителя в ходе выездного судебного заседания, судья не согласился с доводами заявителя и отказал в удовлетворении жалобы, указав, что участок, на котором парковался мужчина, находится в жилой зоне и отнесен к озелененной территории, а отсутствие растительности не изменяет назначение данного земельного участка, как газона, и может являться следствием негативного влияния неоднократной стоянки на нем транспортных средств.