Стругокрасненский суд оштрафовал оскорбившую и ударившую инспектора ДПС женщину

Стругокрасненский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении местной жительницы, оскорбившей и ударившей полицейского, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 318, статьи 319 УК РФ, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Судом установил, что в мае 2025 года инспектор дорожно-постовой службы остановил автомобиль под управлением женщины, у которой имелись признаки алкогольного опьянения. В связи с чем инспектор предложил ей пройти освидетельствование на состояние опьянения, но подсудимая отказалась и оказала сопротивление, ударив инспектора рукой по лицу.

Ее принудительно доставили в МО МВД России «Струго-Красненский». Продолжая выражать недовольство, женщина ударила сотрудника ногой, то есть применила насилие, не опасное для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

Кроме того, женщина неоднократно высказала в адрес инспектора ДПС оскорбительные выражения в неприличной форме и грубую нецензурную брань, тем самым унизила честь и достоинство потерпевшего как представителя власти, исполняющего свои должностные обязанности.

В судебном заседании подсудимая полностью признала вину в совершенных преступлениях, раскаялась в содеянном.

Суд признал женщину виновной в совершении указанных преступлений и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей.