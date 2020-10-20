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Два человека погибли в ДТП на дороге Толкачево - Себеж

Два человека погибли в результате ДТП, которое произошло 20 октября в 4.47 на 37-м км дороги Толкачево - Себеж - Заситино. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД РФ по Псковской области

По предварительной информации, водитель «Тойоты Карина» (госномер 60 региона), житель поселка Сосновый Бор 1990 года рождения, выбрал небезопасную скорость движения, не справился с управлением, съехал в кювет, автомобиль опрокинулся и загорелся.

В результате ДТП водитель и пассажир 1986 года рождения, житель деревни Горняя, погибли на месте. Еще один пассажир 1986 года рождения, житель деревни Мальково, остался жив. Он получил травмы, в том числе ссадины лица, но от медпомощи отказался.

На месте работают сотрудники ГИБДД, пожарные и медики. Обстоятельства произошедшего уточняются.