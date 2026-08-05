Ограничение скорости будет действовать на двух участках трассы Р-23 «Псков» 6 августа

Ограничение скорости будет действовать на двух участках трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь, на шести участках трассы М-9 «Балтия» Москва – Волоколамск – граница с Латвийской Республикой и на пяти участках трассы А-122 автомобильная дорога А-114 – Устюжна – Крестцы – Яжелбицы – Великие Луки – Невель 6 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь

На участке 460+000-468+000 - 470+000-472+000 километров будет действовать ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00 из-за скашивания травы, очистки водоотводных лотков, выправки знаков и стоек, уборки мусора с элементов дорог, уборки автобусных остановок и площадок отдыха.

М-9 «Балтия» Москва – Волоколамск – граница с Латвийской Республикой

На участке 419+533-466+400 будет действовать ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00. На участке будут проводить работы по уборке мусора, скашиванию травы, очистке сигнальных столбиков и катафотов, очистке тротуаров, а также уборку грунта от бордюрного камня.

На участке 466+400 – 516+840 километров лево и право будет действовать ограничение скорости в оба направления с 8:00 до 17:00 из-за скашивания травы на откосах и в полосе отвода механизированным способом.

На участке 530+000-540+000 километров будет действовать ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00 из-за дробления кустарника, скашивания травы на обочинах, выправки знаков и стоек, уборки мусора и наносного грунта от бордюрного камня.

На участке 555+000-575+000 километров будет действовать ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00 из-за скашивания травы на обочинах, откосах и резервах косилкой на базе трактора на пневмоколесном ходу.

На участке 555+00-612+000 километров будет действовать ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00 из-за дробления кустарника, скашивания травы на обочинах, выправки знаков и стоек, уборки мусора и наносного грунта от бордюрного камня.

А-122 автомобильная дорога А-114 – Устюжна – Крестцы – Яжелбицы – Великие Луки – Невель

На участке 553+815 – 596+000 километров будет действовать ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00 из-за очистки а/б покрытия, съездов, механизированным способом.

На участке 553+815 – 623+655 километров будет действовать ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00 из-за уборки различных предметов и мусора с элементов а/д и в полосе отвода.

На участке 623+655-664-764 километров будет действовать ограничение скорости в оба направления с 8:00 до 17:00 из-за уборки различных предметов и мусора с элементов а/д и в полосе отвода.

На участке 674+420-710+025 километров будет действовать ограничение скорости в оба направления с 8:00 до 17:00 из-за уборки различных предметов и мусора с элементов а/д и в полосе отвода, окоса обочин механизированно, ямочного ремонта а/б покрытий струйно-инъекционным методом.

На участке 719+000-728+000 километров будет действовать ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 17:00 из-за ямочного ремонта.