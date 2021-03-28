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Опубликованы фото и видео с места смертельного ДТП под Островом

Появились фотографии и видео с места ДТП в Островском районе, в результате которого погибли двое детей. Материалы предоставила пресс-служба УМВД России по Псковской области.

Ранее сообщалось, что ДТП со смертельным исходом произошло сегодня, 28 марта, в деревне Крюки Островского района. Погибли двое детей 2007 и 2013 годов рождения, брат и сестра. По предварительной информации, они двигались на мопеде по обочине дороги. При совершении съезда на дорогу произошло столкновение с микроавтобусом «Фольксваген», который ехал в попутном направлении.

На месте дорожной аварии работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД. «В ходе проверки по факту ДТП устанавливаются обстоятельства случившегося.