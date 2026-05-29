Одностороннее движение введут на улице Вокзальной в Пскове с 2 по 12 июня

Одностороннее движение будет введено на улице Вокзальной в Пскове с 2 по 12 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в городской администрации.

Перекрытие дороги будет выполнятся участками: первый участок – от улицы 23 Июля до Советской, второй – от улицы Советской до 128-й Стрелковой Дивизии.

Машины смогут проезжать в направлении от улицы 128-й Стрелковой Дивизии до ж/д вокзала.

Перекрытие будет действовать с 9:00 до 19:00, в ночное время - открыто. Сроки перекрытия могут сдвигаться в случае обильного выпадения осадков.

Движение автобусов будет организовано по временной схеме. Ее визуализация представлена на картинке ниже.