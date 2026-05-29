 
АвтоМир

Одностороннее движение введут на улице Вокзальной в Пскове с 2 по 12 июня

0

Одностороннее движение будет введено на улице Вокзальной в Пскове с 2 по 12 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в городской администрации. 

Изображения: администрация Пскова

Перекрытие дороги будет выполнятся участками: первый участок – от улицы 23 Июля до Советской, второй – от улицы Советской до 128-й Стрелковой Дивизии. 

Машины смогут проезжать в направлении от улицы 128-й Стрелковой Дивизии до ж/д вокзала. 

Перекрытие будет действовать с 9:00 до 19:00, в ночное время - открыто. Сроки перекрытия могут сдвигаться в случае обильного выпадения осадков.

Движение автобусов будет организовано по временной схеме. Ее визуализация представлена на картинке ниже.

«Хотим обратить ваше внимание, что такие меры вводятся для обеспечения безопасности всех участников дорожного движения! Как для рабочих, так и для самих водителей. Просим отнестись с пониманием», - добавили в администрации. 
Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026