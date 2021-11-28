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Скрывшегося с места ДТП нетрезвого водителя задержали псковские росгвардейцы

Скрывшегося с места ДТП нетрезвого водителя задержали росгвардейцы в поселке Дедовичи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного управления Росгвардии.

27 ноября около 13.00 к экипажу группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Дедовическое» обратилась женщина, которая сообщила, что водитель автомашины черного цвета совершил столкновение с ее автомобилем и скрылся. Патрульные сообщили об инциденте в дежурную часть и организовали поисковые мероприятия.

В скором времени росгвардейцы обнаружили разыскиваемую машину на улице Энергетиков. За рулем находился 50-летний местный житель с явными признаками алкогольного опьянения.

Для дальнейшего разбирательства он был передан сотрудникам ГИБДД.