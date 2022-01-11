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Совершившему ДТП на остановке в Гдовском районе водителю стало плохо

Водителю, который 10 января врезался в стоящий автомобиль в Гдовском районе, стало плохо за рулем. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Напомним, дорожно-транспортное происшествие произошло около 17.40 на 124-м километре автодороги Псков - Гдов - Сланцы.

Водитель автомобиля «Рено Кангу», мужчина 1977 года рождения, на прямом участке дороги не справился с управлением, совершил съезд на правую обочину с последующим наездом на стоящую машину «Фольксваген Поло», которая находилось на остановке маршрутных транспортных средств.

В результате ДТП пострадала пассажирка «Рено Кангу», женщина 1973 года рождения.