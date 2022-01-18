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В Великих Луках возбудили дело по факту смертельного ДТП в новогоднюю ночь

В Великих Луках возбудили дело по факту смертельного дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в новогоднюю ночь. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

Дорожная авария случилась на перекрестке улиц 3-й Ударной Армии и Дьяконова. В результате столкновения двух транспортных средств от полученных травм на месте происшествия скончался один из водителей. Пассажира легкового автомобиля доставили в Великолукскую межрайонную больницу, где он скончался в реанимационном отделении.

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По данному факту возбудили уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек). Санкция части 5 статьи 254 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в прокуратуре города, добавили в ведомстве.