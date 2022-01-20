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Женщину госпитализировали после столкновения автомобилей в Островском районе

Женщину госпитализировали с места ДТП в Островском районе. Авария произошла 21 января в 7.00 на 327-м километре автодороги Санкт-Петербург - Невель. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Житель Опочки 1953 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-2105, не обеспечил безопасную дистанцию до двигающегося впереди транспортного средства «Даф» с полуприцепом, за рулем которого находился житель Великих Лук 1963 года рождения, и столкнулся с ним.

В дорожно-транспортном происшествии пострадала женщина 1960 года рождения, пассажирка автомобиля ВАЗ. Ее госпитализировали в островскую больницу. По предварительной информации, пострадавшая получила ушиб грудной клетки.

На месте ДТП работают сотрудники следственно-оперативной группы и ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.