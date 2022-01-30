АвтоМир / Происшествия / ДТП

Четыре человека пострадали в ДТП в Великолукском районе

Четыре человека пострадали в результате ДТП на 17-м километре дороги Великие Луки — Невель в Великолукском районе. Авария произошла в 10.00 20 января, сообщили Псковской Ленте Новостей в местном ОГИБДД.

Водитель автомобиля «Лада Гранта», женщина 1970 года рождения, выбрала скорость, не обеспечивающую постоянного контроля за дорогой, не справилась с управлением, в результате чего выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с «Киа Соренто» под управлением мужчины 1976 года рождения.

В результате водитель «Лады» получила закрытую черепно-мозговую травму, ее пассажир 1966 года рождения - закрытый перелом ребер, ушиб легких, тупую травму живота. Водителю «Киа» и его пассажирке 1980 года рождения диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушибы и гематомы.