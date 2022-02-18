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Четыре автомобиля столкнулись в Псковском районе, среди пострадавших есть дети

Пять человек, в том числе два ребенка, пострадали в двух дорожно-транспортных происшествиях в Псковском районе 19 февраля. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: ОГИБДД ОМВД России по Псковскому району

По предварительной информации, в 8.45 на 275-м километре автодороги Санкт-Петербург - Невель водитель автомобиля «Киа Церато», мужчина 1999 года рождения, выехал на полосу встречного движения, не справился с управлением и совершил столкновение с машиной «Мазда 6», за рулем которой была женщина 1989 года рождения.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажирка автомобиля «Киа», им диагностировали ушибы и ссадины, и двое несовершеннолетних детей. Мальчик 2011 года рождения получил тупую травму живота и ушиб колена, также автотравму получила девочка 2014 года рождения. Их госпитализировали в Детскую областную больницу.

Кроме того, в 8.46 на том же месте водитель автомобиля «Лада Калина», мужчина 1950 года рождения, не справился с управлением, в результате чего произошло столкновение с автомобилем «Хендай Матрикс», за рулем которого был мужчина 1984 года рождения. Во втором ДТП пострадала пассажир «Лады», женщина 1978 года рождения.

На месте работают сотрудники ГИБДД, выясняются все обстоятельства произошедшего.