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АвтоМир / Происшествия / ДТП

Четыре автомобиля столкнулись в Псковском районе, среди пострадавших есть дети

19.02.2022 12:38|ПсковКомментариев: 0

Пять человек, в том числе два ребенка, пострадали в двух дорожно-транспортных происшествиях в Псковском районе 19 февраля. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

Фото здесь и далее: ОГИБДД ОМВД России по Псковскому району

По предварительной информации, в 8.45 на 275-м километре автодороги Санкт-Петербург - Невель водитель автомобиля «Киа Церато», мужчина 1999 года рождения, выехал на полосу встречного движения, не справился с управлением и совершил столкновение с машиной «Мазда 6», за рулем которой была женщина 1989 года рождения. 

В результате ДТП пострадали водитель и пассажирка автомобиля «Киа», им диагностировали ушибы и ссадины, и двое несовершеннолетних детей. Мальчик 2011 года рождения получил тупую травму живота и ушиб колена, также автотравму получила девочка 2014 года рождения. Их госпитализировали в Детскую областную больницу. 

Кроме того, в 8.46 на том же месте водитель автомобиля «Лада Калина», мужчина 1950 года рождения, не справился с управлением, в результате чего произошло столкновение с автомобилем «Хендай Матрикс», за рулем которого был мужчина 1984 года рождения. Во втором ДТП пострадала пассажир «Лады», женщина 1978 года рождения.

На месте работают сотрудники ГИБДД, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Теги: #ДТП #ГИБДД #УМВД
Источник: Псковская Лента Новостей
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