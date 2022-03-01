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Легковой автомобиль загорелся после столкновения с фурой Великолукского мясокомбината

Двое мужчин пострадали при столкновении автомобиля с фурой Великолукского мясокомбината 1 марта, пишет районная газета «Наш путь».

Дорожно-транспортное происшествие случилось утром на 456-м километре автодороги М9 «Балтия» за деревней Михальки в Великолукском районе. 41-летний водитель автомобиля «Дэу Нексиа» выбрал небезопасную скорость движения и столкнулся с фурой Великолукского мясокомбината, водитель которой поворачивал налево.

В результате столкновения легковой автомобиль загорелся. Прибывшие пожарные оперативно потушили огонь.

Пострадали два пассажира автомобиля «Дэу Нексиа», их госпитализировали в Великолукскую межрайонную больницу.

По информации пресс-службы УМВД России по Псковской области, за рулем фуры «Ман» находился мужчина 1979 года рождения. По предварительным сведениям, водитель фуры поворачивал налево на автозаправочную станцию, а водитель легкового автомобиля его не заметил, в результате чего и произошло столкновение.