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КамАЗ и «Рено» столкнулись под Псковом, пострадал один из водителей. ФОТО

Мужчина пострадал в дорожно-транспортном происшествии в Псковском районе 1 марта. Авария произошла на третьем километре автодороги Псков — Ваулино — Торошино в 16.50. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в ОГИБДД ОМВД России по району.

Водитель автомобиля «Рено Сценик», мужчина 1961 года рождения, выполняя маневр разворота с обочины, не уступил дорогу двигающемуся по дороге в попутном направлении КамАЗу, которым управлял мужчина 1971 года рождения, в результате произошло столкновение, машины съехали в противоположные кюветы.

В аварии пострадал водитель легкового автомобиля, его доставили в больницу. В ведомстве добавили, что мужчины были трезвы. Подробности произошедшего устанавливаются.