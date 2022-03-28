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Автомобиль сбил пенсионера на пешеходном переходе в Пскове

Автомобиль сбил пенсионера на пешеходном переходе в Пскове сегодня, 28 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по городу Пскову Юлия Федорова.

Фото: «Жесть по-псковски» / «ВКонтакте»

ДТП произошло на улице Советской у дома № 73. По предварительной информации, водитель автомобиля «Фольксваген», мужчина 1983 года рождения, совершил наезд на мужчину 1949 года рождения на нерегулируемом пешеходном переходе.

Медики осмотрели пожилого мужчину на месте и диагностировали у него ссадины на руке. Для более детального осмотра пенсионера доставили в Псковскую областную больницу.

В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД и выясняют все обстоятельства произошедшего.