Автомобиль сбил пенсионера на пешеходном переходе в Пскове сегодня, 28 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по городу Пскову Юлия Федорова.
Фото: «Жесть по-псковски» / «ВКонтакте»
ДТП произошло на улице Советской у дома № 73. По предварительной информации, водитель автомобиля «Фольксваген», мужчина 1983 года рождения, совершил наезд на мужчину 1949 года рождения на нерегулируемом пешеходном переходе.
Медики осмотрели пожилого мужчину на месте и диагностировали у него ссадины на руке. Для более детального осмотра пенсионера доставили в Псковскую областную больницу.
В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД и выясняют все обстоятельства произошедшего.