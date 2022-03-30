АвтоМир / Происшествия / ДТП

Три человека пострадали в ДТП в Стругокрасненском районе

Три человека пострадали при столкновении автомобилей в Стругокрасненском районе 31 марта. Дорожно-транспортное происшествие произошло в 18.40 на 249-м километре дороги Санкт-Петербург - Невель. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Фото: управление ГИБДД УМВД России по Псковской области

Водитель 1980 года рождения, управляя автомобилем «Шкода Рапид», совершал обгон. Он не убедился в безопасности своего маневра, выехал на полосу встречного движения, в результате произошло столкновение с машиной «Ниссан Тиида», ею управлял водитель 1971 года рождения, который двигался во встречном направлении.

В ДТП пострадали водители автомашин и пассажирка автомобиля «Ниссан», женщина 1957 года рождения. Все участники аварии от госпитализации отказались, водители были трезвы.