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АвтоМир / Происшествия / ДТП

Три человека пострадали в ДТП в Стругокрасненском районе

01.04.2022 08:44|ПсковКомментариев: 0

Три человека пострадали при столкновении автомобилей в Стругокрасненском районе 31 марта. Дорожно-транспортное происшествие произошло в 18.40 на 249-м километре дороги Санкт-Петербург - Невель. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области. 

Фото: управление ГИБДД УМВД России по Псковской области

Водитель 1980 года рождения, управляя автомобилем «Шкода Рапид», совершал обгон. Он не убедился в безопасности своего маневра, выехал на полосу встречного движения, в результате произошло столкновение с машиной «Ниссан Тиида», ею управлял водитель 1971 года рождения, который двигался во встречном направлении. 

В ДТП пострадали водители автомашин и пассажирка автомобиля «Ниссан», женщина 1957 года рождения. Все участники аварии от госпитализации отказались, водители были трезвы.

Теги: #ДТП #ГИБДД #Стругокрасненский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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