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Псковича госпитализировали после цепного ДТП

ДТП с пострадавшим произошло в Пскове 28 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: ГИБДД УМВД России по Псковской области

В 19.50 на улице Шестака, 26 водитель 1997 года рождения на «БМВ» врезался в припаркованный «Фиат», который по инерции от удара сбил пешехода 1971 года рождения, а затем врезался в «Ниссан».

В результате ДТП пострадал пешеход, его госпитализировали в городскую больницу. Водитель был трезв, добавили в управлении.